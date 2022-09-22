Зеленський вимагає створити Спецтрибунал для покарання РФ: Це сигнал для потенційних агресорів
Міжнародна спільноти повинна підтримати створення Спеціального трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час виступу на полях 77 Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.
"Це стане сигналом для всіх потенційних агресорів, що вони повинні цінувати мир або нести відповідальність перед світом", - зазначив глава держави.
Зеленський наголосив, що Україна вже підготувала чіткі кроки для створення такого трибуналу.
За його словами, Київі також звернеться до Генеральної Асамблеї ООН з проханням підтримати міжнародний компенсаційний механізм.
"Росія має заплатити за цю війну своїми активами", - додав президент.
Нагадаємо, Зеленський на ГА ООН представив українську формулу миру, яка складається з 5 пунктів.
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