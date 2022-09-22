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Зеленський вимагає створити Спецтрибунал для покарання РФ: Це сигнал для потенційних агресорів

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Четвер 22 вересня 2022 03:18
Зеленський вимагає створити Спецтрибунал для покарання РФ: Це сигнал для потенційних агресорів Фото: Зеленський вимагає створити Спецтрибунал для покарання РФ (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Міжнародна спільноти повинна підтримати створення Спеціального трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час виступу на полях 77 Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Це стане сигналом для всіх потенційних агресорів, що вони повинні цінувати мир або нести відповідальність перед світом", - зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна вже підготувала чіткі кроки для створення такого трибуналу.

За його словами, Київі також звернеться до Генеральної Асамблеї ООН з проханням підтримати міжнародний компенсаційний механізм.

"Росія має заплатити за цю війну своїми активами", - додав президент.

Нагадаємо, Зеленський на ГА ООН представив українську формулу миру, яка складається з 5 пунктів.

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Володимир Зеленський Війна Росії проти України
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