ua ru
Чт, 22 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський на ГА ООН представив українську формулу миру: президент назвав 5 пунктів

Новость на русском →
Четвер 22 вересня 2022 02:16
Зеленський на ГА ООН представив українську формулу миру: президент назвав 5 пунктів Фото: Зеленський на ГА ООН представив українську формулу миру (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Війна, яку розв'язала Москва, може завершитися лише на умовах Києва. Основою буде українська формула миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на полях 77 Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Політик зазначив, що Україна хоче миру, Європа хоче миру, світ хоче миру й лише РФ хоче війни, але вона не зможе зупинити хід історії.

"Людство та міжнародне право сильніші, ніж одна держава-терорист. Росії доведеться закінчувати цю війну. Війну, яку вона розпочала. І я виключаю, що врегулювання може відбуватись на будь-якій іншій основі, ніж українська формула миру", - наголосив Зеленський.

Президент розповів, що у документі 5 пуктів:

  • покарання агресора;
  • захист життя;
  • відновлення безпеки і територіальної цілісності;
  • гарантії безпеки;
  • рішучість.

"Ми готові до миру, але до чесного і справедливого миру. Саме тому з нами - світ", - додав глава держави.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн Євросоюзу проведуть екстрену зустріч, на якій вони обговорять запровадження нових санкцій проти Росії та продовження допомоги Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
NEWS
Офіційно. Україна повернула з полону 215 військових, серед них "азовці"
Офіційно. Україна повернула з полону 215 військових, серед них "азовці"
DAILY
Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну "референдуми" та мобілізація в Росії
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну "референдуми" та мобілізація в Росії