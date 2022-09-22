Зеленский требует создать Спецтрибунал для наказания РФ: Это сигнал для потенциальных агрессоров

Международное сообщество должно поддержать создание Специального трибунала для наказания России за преступление агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время выступления на полях 77 Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Это станет сигналом для всех потенциальных агрессоров, что они должны ценить мир или нести ответственность перед миром", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина уже подготовила четкие шаги для создания такого трибунала.

По его словам, Киев также обратится в Генеральную Ассамблею ООН с просьбой поддержать международный компенсационный механизм.

"Россия должна заплатить за эту войну своими активами", - добавил президент.