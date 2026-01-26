Зеленський вимагає прискорити захист неба: командна ланка Повітряних сил має діяти швидше

За його словами, саме в столиці наразі найбільше викликів, і значна частина будинків тривалий час залишається без опалення.

Київ отримав додаткові ресурси

Зеленський очікує від київської влади посилення роботи, зазначивши, що уряд і громади з інших регіонів готові допомагати. Наразі до робіт у столиці залучено 174 аварійні бригади, однак, за оцінкою президента, попри наявні результати, їх усе ще недостатньо.

Він доручив уряду спрямувати додаткові ресурси, а МВС - масштабувати пункти підтримки та обігріву. Також Україна працює з партнерами над якнайшвидшим отриманням додаткового обладнання.

Захист енергетики та робота Повітряних сил

Окрему увагу президент приділив питанню захисту об’єктів енергетичної інфраструктури. Зеленський провів розмови з міністром оборони Михайлом Федоровим та командувачем Повітряних сил ЗСУ Анатолієм Кривоножко.

"Командна ланка Повітряних сил має бути значно швидшою в захисті", - наголосив глава держави.

Переговори та дипломатичний тиск

Також Зеленський повідомив про повну доповідь української делегації після тристоронніх зустрічей, у яких уперше за тривалий час був формат за участі України, США та Росії. Сторони обговорили питання військового характеру, зокрема кроки для завершення війни та механізми контролю й моніторингу.

Попередньо домовлено про ще одну зустріч команд уже в неділю. Президент наголосив, що Україна буде максимально підготовленою, а єдиною стороною, яка затягує війну, залишається Росія.

Санкції та міжнародна підтримка

Зеленський підкреслив, що тиск на Росію має посилюватися, адже саме санкції та блокування її операцій дають реальний результат для зупинки війни. Він подякував міжнародним партнерам - від Норвегії та Італії до Польщі, Німеччини та країн Балтії - за допомогу Україні та Києву.