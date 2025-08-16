"Знаючи підлість Росії". Москва може посилити удари під нові переговори, - Зеленський

"Засновуючись на політико-дипломатичній ситуації навколо України та знаючи підлість Росії, передбачаємо, що російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск й удари проти українських позицій з метою створення більш вигідних політичних обставин для розмов із глобальними субʼєктами", - повідомив президент.

Зеленський зазначив, що відповідні пересування та приготування російських окупантів до нових штурмів вже зафіксовано. Україна готовиться протидіяти наступу - якщо буде потрібна, то ця протидія буде асиметричною.

"Я попросив Головкома поговорити з бойовими командирами. Україна потребує міцних позицій та дійсно відчутної протидії ворогу. Дякую кожному нашому солдату, сержанту та офіцеру, які виконують бойові завдання та знищують окупантів саме так, як потрібно для впевненості України", - додав президент.