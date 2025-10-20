UA

Зеленський не виключив "поганий сценарій" саміту в Будапешті: як відреагує Україна

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Антон Корж

Україна не виключає того, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті закінчиться "поганим сценарієм" для Києва.

Про це під час зустрічі з журналістами 19 жовтня заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема він знову наголосив, що був би готовий взяти участь у саміті, якщо його запросять.

"Якщо це буде запрошення у форматі, коли ми зустрічаємося втрьох. Або shuttle diplomacy (човникова дипломатія, - ред.): президент Трамп зустрічається з Путіним і президент Трамп зустрічається зі мною. То в тому чи іншому форматі, ми погодимося", - сказав він.

При Зеленський не виключає, що зустріч в Будапешті може піти за "поганим сценарієм". Наприклад, що Трамп і Путін спробують домовитися за спиною та висунути неприйнятні умови для України.

"Навіть коли здається, що ви в глухому куті, - він ще не такий глухий. Друга історія - ніколи не треба робити нічого поганого для свого дому. І це пріоритет. Якщо конфігурація, де Америка посередині, - це одна історія. А якщо конфігурація така, що тиск тільки на Україну, - ніхто не вийде переможцем. Ми не дамо перемогу "рускім", - запевнив Зеленський.

Він також додав, що європейські лідери підтримують його позицію.

"Ми зустрінемося цього тижня. Може, до нас хтось приїде. Може, ми зустрінемося в іншому місці з кимось із дуже високих, наближених до Трампа чиновників", - наголосив президент.

Як на саміт в Угорщині реагує Європа

Після того, як Трамп оголосив про проведення саміту в Угорщині в найближчі два тижні, в Будапешті це тільки привітала. Але європейські союзники України розлючені.

За даними видання El Pais, в ЄС вважають образою факт, що зустріч для обговорення миру відбудеться саме в Угорщині. Цьому є низка причин, в тому числі небажання давати додаткові бонуси проросійському угорському прем'єру Віктору Орбану.

З іншого боку, в ЄС схвалили те, що вперше підготовку замість спецпредставника Трампа, Стіва Віткоффа, буде курувати державний секретар США Марко Рубіо, якого складно звинуватити у симпатіях до Путіна.

