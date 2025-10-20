Зеленський не виключив "поганий сценарій" саміту в Будапешті: як відреагує Україна

Зокрема він знову наголосив, що був би готовий взяти участь у саміті, якщо його запросять.

"Якщо це буде запрошення у форматі, коли ми зустрічаємося втрьох. Або shuttle diplomacy (човникова дипломатія, - ред.): президент Трамп зустрічається з Путіним і президент Трамп зустрічається зі мною. То в тому чи іншому форматі, ми погодимося", - сказав він.

При Зеленський не виключає, що зустріч в Будапешті може піти за "поганим сценарієм". Наприклад, що Трамп і Путін спробують домовитися за спиною та висунути неприйнятні умови для України.

"Навіть коли здається, що ви в глухому куті, - він ще не такий глухий. Друга історія - ніколи не треба робити нічого поганого для свого дому. І це пріоритет. Якщо конфігурація, де Америка посередині, - це одна історія. А якщо конфігурація така, що тиск тільки на Україну, - ніхто не вийде переможцем. Ми не дамо перемогу "рускім", - запевнив Зеленський.

Він також додав, що європейські лідери підтримують його позицію.

"Ми зустрінемося цього тижня. Може, до нас хтось приїде. Може, ми зустрінемося в іншому місці з кимось із дуже високих, наближених до Трампа чиновників", - наголосив президент.