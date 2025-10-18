У ЄС вважають образою саміт Трампа і Путіна в Будапешті, - El Pais

У Європейському Союзі вважають образою факт, що зустріч президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Володимира Путіна для обговорення миру в Україні відбудеться в столиці Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais .

Видання пише, що майбутня зустріч Трампа і Путіна в Будапешті ставить ЄС і НАТО в незручне становище, оскільки глави країн обговорюватимуть українське питання в країні ЄС, але без участі Євросоюзу.

Також El Pais зазначає, що якщо європейські лідери не хочуть розійшлися Трампа, тоді низці країн доведеться видати російському диктатору спеціальні дозволи у своєму повітряному просторі, або змусити його летіти його довшим маршрутним.

Зокрема, літаку Путіна заборонено пролітати над територією США. Однак у серпні йому дали спеціальний дозвіл, щоб узяти участь у саміті на Алясці.

Один із європейських дипломатів сказав, що вибір Будапешта може зіграти як на руку прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, так і поглибити розбіжності всередині ЄС.

"Місце було обрано ретельно. Воно може бути вигідним Росії, оскільки посилює розбіжності всередині ЄС щодо Кремля. І це також може надати величезну послугу Орбану, на якого наступного року чекають вибори в країні", - вважає дипломат.

У Брюсселі стверджують, що зустріч Трампа і Путіна буде корисною, якщо вона допоможе домогтися прогресу в припиненні війни. Однак у приватному порядку кілька джерел заявили про "політичний кошмар".