У ЄС вважають образою саміт Трампа і Путіна в Будапешті, - El Pais

Субота 18 жовтня 2025 20:24
UA EN RU
У ЄС вважають образою саміт Трампа і Путіна в Будапешті, - El Pais Фото: Володимир Путін і Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Європейському Союзі вважають образою факт, що зустріч президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Володимира Путіна для обговорення миру в Україні відбудеться в столиці Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Видання пише, що майбутня зустріч Трампа і Путіна в Будапешті ставить ЄС і НАТО в незручне становище, оскільки глави країн обговорюватимуть українське питання в країні ЄС, але без участі Євросоюзу.

Також El Pais зазначає, що якщо європейські лідери не хочуть розійшлися Трампа, тоді низці країн доведеться видати російському диктатору спеціальні дозволи у своєму повітряному просторі, або змусити його летіти його довшим маршрутним.

Зокрема, літаку Путіна заборонено пролітати над територією США. Однак у серпні йому дали спеціальний дозвіл, щоб узяти участь у саміті на Алясці.

Один із європейських дипломатів сказав, що вибір Будапешта може зіграти як на руку прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, так і поглибити розбіжності всередині ЄС.

"Місце було обрано ретельно. Воно може бути вигідним Росії, оскільки посилює розбіжності всередині ЄС щодо Кремля. І це також може надати величезну послугу Орбану, на якого наступного року чекають вибори в країні", - вважає дипломат.

У Брюсселі стверджують, що зустріч Трампа і Путіна буде корисною, якщо вона допоможе домогтися прогресу в припиненні війни. Однак у приватному порядку кілька джерел заявили про "політичний кошмар".

Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті

Нагадаємо, у четвер президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним. Ключовою темою стало питання завершення війни в Україні.

За її підсумками Трамп заявив про прогрес і анонсував, що між ним і Путіним планується новий саміт, який цього разу відбудеться в угорській столиці Будапешті.

Також днями він уточнив журналістам, що, на його думку, зустріч відбудеться в найближчі два тижні.

Зазначимо, що сьогодні у ЗМІ була інформація про ймовірний маршрут Путіна до Будапешта. Зокрема, обхідний шлях може становити близько 5000 км і збільшити час польоту на три години порівняно з прямим маршрутом, дальність якого 1500 км.

