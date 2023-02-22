У Зеленського не виключають, що Британія першою розблокує постачання авіації Україні

"Щодо (постачання, - ред.) літаків - я думаю, що цей процес розпочався. Я не виключаю, що саме Великобританія стане першою країною, яка почне цей процес", - заявив він.

За словами Єрмака, багато країн декларують готовність надати Україні літаки – але лише за умови погодження з іншими країнами або після того, як літаки дадуть інші країни.

Єрмак наголосив, що схожі історії Україна вже проходила із системами ППО "Патріот" та іншими озброєннями: від категоричної неготовності до згоди на постачання.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що Україна може отримати від Великобританії сучасні винищувачі Typhoon, але після закінчення війни.

Крім того, раніше в Офісі президента заявили, що партнери та союзники згодом нададуть Україні потрібну авіацію.

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