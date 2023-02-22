У Зеленского не исключают, что Британия первой разблокирует поставку авиации Украине

"Что касается (поставки, - ред.) самолетов - я думаю, что этот процесс начался. Я не исключаю, что именно Великобритания станет первой страной, которая начнет этот процесс", - заявил он.

По словам Ермака, многие страны декларируют готовность предоставить Украине самолеты - но только при условии согласования с другими странами или после того, как самолеты дадут другие страны.

Ермак подчеркнул, что похожие истории Украина уже проходила с системами ПВО "Патриот" и другими вооружениями: от категорической неготовности до согласия на поставки.

Напомним, ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Украина может получить от Великобритании современные истребители Typhoon, но после окончания войны.

Кроме того, ранее в Офисе президента заявили, что партнеры и союзники со временем предоставят Украине нужную авиацию.

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