Винищувачі будуть. У Зеленського вказали на важливу деталь у питанні авіації

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкву в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Нам потрібні літаки. Тому весь час і під час кожного "Рамштайну", і під час кожної зустрічі президента чи телефонної розмови з лідерами ці питання обговорюються", - зазначив він.

Жовква додав, що перед отриманням літаків українським військовим потрібно опанувати їх. За його словами, те, що Британія оголосила про навчання українських пілотів, є важливим сигналом.

"Дам вам один приклад: ви знаєте, що під час візиту до Лондона було досягнення - домовленість про навчання українських пілотів на сучасних зразках авіаційної техніки. Логічне запитання: навіщо навчати пілотів, якщо потім після цього не послідують відповідні постачання відповідної техніки", - сказав заступник голови ОП.

Чиновник нагадав, що ЗСУ проходили і проходять навчання на танках та артилерійських системах, які надають партнери.

"Так само як чекати танки, але починати навчатися на цих танках. Чекати далекобійних систем артилерії, але починати навчатися на цих системах. Це різного типу системи, вони кардинально відмінні від тих зразків ще радянського озброєння, яке зараз використовують українські військовослужбовці", - пояснив Жовква.