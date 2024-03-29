Зеленський не виключає проведення контрнаступу ЗСУ цього року

За словами президента, після захоплення росіянами Авдіївки українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію завдяки розумним крокам.

Президент додав, що якщо фронт залишиться стабільним, Україна зможе озброїти і навчити нові бригади в тилу для проведення нового контрнаступу цього року.

"Якщо ви не будете робити кроки вперед для підготовки нового контрнаступу, Росія їх зробить. Ось чого ми навчилися в цій війні: якщо ви цього не зробите, це зробить Росія", - додав президент.

Плани по звільненню територій