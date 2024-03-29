Зеленський не виключає проведення контрнаступу ЗСУ цього року

Якщо фронт залишатиметься стабільним, то Україна може озброїти і навчити нові бригади для проведення нового контрнаступу цього року.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
За словами президента, після захоплення росіянами Авдіївки українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію завдяки розумним крокам.
Президент додав, що якщо фронт залишиться стабільним, Україна зможе озброїти і навчити нові бригади в тилу для проведення нового контрнаступу цього року.
"Якщо ви не будете робити кроки вперед для підготовки нового контрнаступу, Росія їх зробить. Ось чого ми навчилися в цій війні: якщо ви цього не зробите, це зробить Росія", - додав президент.
Раніше командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк говорив, що ситуація на фронті залишається важкою, але контрольованою. За його словами, Україна планує провести цього року контрударні дії.
А головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що останнім часом кількість повернутих Силами оборони України позицій перевищує кількість втрачених.
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