Зеленский не исключает проведения контрнаступления ВСУ в этом году

По словам президента, после захвата россиянами Авдеевки украинским военным удалось стабилизировать ситуацию благодаря разумным шагам.

Президент добавил, что если фронт останется стабильным, Украина сможет вооружить и обучить новые бригады в тылу для проведения нового контрнаступления в этом году.

"Если вы не будете делать шаги вперед для подготовки нового контрнаступления, Россия их сделает. Вот чему мы научились в этой войне: если вы этого не сделаете, это сделает Россия", - добавил президент.

Планы по освобождению территорий