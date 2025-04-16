Зеленський відзначив успіх переговорів із США: базові деталі майже готові

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення.

"Перша віцепрем’єр-міністр Свириденко доповідала сьогодні про це. Базові юридичні речі майже доопрацьовані, і далі, якщо все буде рухатися так само швидко та конструктивно, угода дасть економічні результати обом нашим країнам: і Україні, і Америці", - розповів Зеленський.

Угода про рідкісноземи

У лютому Україна та США планували підписати рамкову угоду щодо рідкісноземельних надр, але цього не сталося через конфлікт між президентами Зеленським і Трампом під час зустрічі 28 лютого у Білому домі.

Після цього США надіслали оновлений проєкт угоди, який стосується видобутку корисних копалин. За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, новий документ є повноцінною угодою - це підтвердив і Зеленський.

Водночас, президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито хоче відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних металів. Однак після цього у США відбулись технічні перемовини між Вашингтоном та Києвом щодо угоди.

А ось віце-прем'єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко сьогодні розповіла про важливий прогрес у переговорах зі США щодо угоди по надрах. Це включає створення фонду для інвестицій у відновлення України.

Водночас заступник міністра економіки Тарас Качка заявив, що Україна та Сполучені Штати Америки працюють над угодою щодо рідкісноземельних металів. Сторони прагнуть підбити проміжний результат перемовин вже цього тижня.

"Ми хочемо зафіксувати прогрес спільною заявою чи меморандумом про наміри, щоб відобразити на письмі наші досягнення. Це важливо, адже у громадськості є багато питань, а коли багато питань, починають з'являються різні чутки... Тому ми розраховуємо, сьогодні можливо навіть якийсь документ буде підписаний," - зазначив він.