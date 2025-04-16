Угода про надра. Україна та США можуть підписати меморандум найближчими годинами
Україна та Сполучені Штати Америки працюють над угодою щодо рідкісноземельних металів. Сторони прагнуть підбити проміжний результат перемовин вже цього тижня.
Як повідомляє РБК-Україна про це заявив заступник міністра економіки Тарас Качка в ефірі національного телемарафону.
"Ми хочемо зафіксувати прогрес спільною заявою чи меморандумом про наміри, щоб відобразити на письмі наші досягнення. Це важливо, адже у громадськості є багато питань, а коли багато питань, починають з'являються різні чутки... Тому ми розраховуємо, сьогодні можливо навіть якийсь документ буде підписаний," - зазначив він.
Качка підкреслив, що зараз розробляється прагматична юридична конструкція, а в найближчі дні може бути підписаний документ. Також, за його словами, наступний раунд переговорів запланований на 24 квітня, і робота над угодою триватиме.
"Тому остаточного тексту угоди на цьому тижні ще не буде. Роботи багато, тому що ідеї, які були закладені в угоду з боку США, їх потрібно доопрацювати, щоб вони були реалістичними і гармонійними", - додав він.
Качка зазначив, що наразі між сторонами тривають консультації для узгодження останніх деталей. Очікується, що підписаний документ буде робочого характеру, який фактично зможе усунути будь-які незрозумілості з приводу того, на що зорієнтовані та який темп переговорів бачать обидві сторони.
"Через різні домисли й ми, й США, перебуваємо під тиском щодо цього питання, і власне тому є великий інтерес окреслити параметри, які б дали можливість нам спокійніше працювати далі. Тому, що технічної роботи залишається справді багато. Зараз є бажання чітко підкреслити під підпис, що ми бачимо цей прогрес, базові параметри і готові максимально рухатися далі", - підсумував він.
Угода про рідкісноземи
У лютому цього року Україна та США мали намір підписати рамкову угоду щодо рідкісноземельних надр, проте це не відбулося через конфлікт між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом, що виник під час їхньої зустрічі в Білому домі 28 лютого.
Після цього Вашингтон надіслав Києву новий проект домовленостей у сфері видобутку корисних копалин. Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив, що нова угода вже не є рамковою, а є повноцінним документом, що президент Зеленський також підтвердив.
Однак, народний депутат Ярослав Железняк в коментарі для РБК-Україна зазначив, що нова угода має переважно комерційний характер і значно обмежує права України щодо контролю над власними надрами.
Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито хоче відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних металів.
Після цього у США відбулись технічні перемовини між Вашингтоном та Києвом щодо угоди.
Сьогодні ж віце-прем'єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко розповіла про важливий прогрес у переговорах зі США щодо угоди по надрах. Це включає створення фонду для інвестицій у відновлення України
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