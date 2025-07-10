Зеленський відзначив роль Італії у русі України до ЄС

Україна заявила про готовність відкрити перший кластер у перемовинах щодо вступу до ЄС вже цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на конференції з відновлення України у Римі.
"Я хочу ще подякувати тобі (прем'єру Італії Джорджії Мелоні - ред.), Італії за підтримку України на рівні Євросоюзу. Ми це цінуємо", - заявив Зеленський.
Він відзначив, що це важливо з усіх точок зору, зокрема щодо прогресу українських перемовин щодо вступу в ЄС.
"Ми готові до відкриття першого кластера, ми будемо готові в цьому році й до інших кластерів", - відзначив він.
Україна досі не розпочала офіційні переговори про вступ до Європейського Союзу, хоча лідери країн-членів ЄС ухвалили відповідне рішення ще наприкінці 2023 року.
Поки що старт переговорного процесу блокує Угорщина. Прем’єр-міністр цієї країни Віктор Орбан навіть ініціював опитування серед угорців, аби з’ясувати їхнє ставлення до майбутнього членства України в ЄС.
Попри це, Україна налаштована рішуче - країна планує повністю відповідати всім критеріям членства до 2027 року.
За словами віцепрем’єра з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної, Київ дотримується графіка і послідовно виконує свої зобов’язання на шляху до ЄС.
Більше того, нещодавно Стефанішина заявила, що Україна розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів до кінця 2025 року.
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