Зеленский отметил роль Италии в движении Украины в ЕС

"Я хочу еще поблагодарить тебя (премьера Италии Джорджии Мелони - ред.), Италию за поддержку Украины на уровне Евросоюза. Мы это ценим", - заявил Зеленский.

Он отметил, что это важно со всех точек зрения, в частности относительно прогресса украинских переговоров по вступлению в ЕС.

"Мы готовы к открытию первого кластера, мы будем готовы в этом году и к другим кластерам", - отметил он.