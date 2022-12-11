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Зеленський відзначив державними стипендіями 100 громадян України

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Неділя 11 грудня 2022 02:19
Зеленський відзначив державними стипендіями 100 громадян України Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Володимир Зеленський підписав низку важливих указів про призначення державних стипендій. Зокрема відзначив 100 громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення українського президента.

"Пану Едему Бекірову призначена державна стипендія імені Левка Лук'яненка", - розповів політик.

Зеленський пояснив, що цією спеціальною стипендією підтримують тих, хто був звільнений з полону окупантів, кого врятували від російських репресій.

"Іншими державними стипендіями відзначені видатні діячі нашої науки, нашої культури, нашого мистецтва. Загалом 100 українців і українок", - додав президент.

Нагадаємо, Зеленський посмертно нагородив поліцейських, котрі 7 грудня загинули від російських мін у Херсонській області.

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Володимир Зеленський
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