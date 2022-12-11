Президент отметил государственными стипендиями 100 граждан Украины

Владимир Зеленский подписал ряд важных указов о назначении государственных стипендий. В частности отметил 100 граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение украинского президента.

"Господину Эдему Бекирову назначена государственная стипендия имени Левко Лукьяненко", - рассказал политик. Зеленский объяснил, что этой специальной стипендией поддерживают тех, кто был освобожден из плена оккупантов, кого спасли от российских репрессий. "Другими государственными стипендиями отмечены выдающиеся деятели нашей науки, нашей культуры, нашего искусства. Всего 100 украинцев и украинок", - добавил президент.