Зеленський відзначив державними нагородами понад 300 українських захисників

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Відзначені 71 боєць Національної гвардії, 21 працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій, 52 прикордонники. За хоробрі та результативні дії при визволенні від окупації районів Харківської області відзначені 320 учасників бойових дій", - сказав український лідер.

Відповідні укази про нагородження наших військових Зеленський підписав увечері середи, 28 вересня.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення РФ майже 30 тисяч українських воїнів були відзначені державними нагородами.