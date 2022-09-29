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Зеленський відзначив державними нагородами понад 300 українських захисників

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 320 захисників України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Відзначені 71 боєць Національної гвардії, 21 працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій, 52 прикордонники. За хоробрі та результативні дії при визволенні від окупації районів Харківської області відзначені 320 учасників бойових дій", - сказав український лідер.

Відповідні укази про нагородження наших військових Зеленський підписав увечері середи, 28 вересня.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення РФ майже 30 тисяч українських воїнів були відзначені державними нагородами.

Нагадаємо, 28 вересня президент наголосив, що Україна повинна повернути свої всі свої території, які тимчасово окуповані ворогом. Лише після цього можна буде говорити про закінчення війни.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України