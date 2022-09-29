Зеленский отметил государственными наградами более 300 украинских защитников

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Отмечены 71 боец Национальной гвардии, 21 работник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 52 пограничника. За храбрые и результативные действия при освобождении от оккупации районов Харьковской области отмечены 320 участников боевых действий", - сказал украинский лидер.

Соответствующие указы о награждении наших военных Зеленский подписал вечером в среду, 28 сентября.

К слову, с начала полномасштабного вторжения РФ около 30 тысяч украинских воинов были отмечены государственными наградами.