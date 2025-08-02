Зеленський відзначив далекобійні операції СБУ в Росії: "це дуже відчутно"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Зеленський розповів, що сьогодні, 2 серпня, він заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка.

"Я хочу подякувати за наші спеціальні далекобійні операції на території Росії. Це дуже відчувається. І кожна з них відчутна для ворога, і наші операції будуть продовжуватись", - зауважив президент.

Він наголосив, що Росія затягує війну, а отже, буде отримувати справедливі відповіді.

"Були на тижні й відповідні реалізації Служби безпеки України проти тих, хто послаблює наш захист. Викритий достатньо серйозний російський агент у Повітряних силах, також експосадовець Міністерства оборони України, який намагався заробляти на закупівлях продуктів для нашої армії", - відмітив він.

Як пояснив Зеленський, усі органи правопорядку та кожен, хто на своїй посаді повинен захищати державу та українців.

"Усі мають давати результати для України. Для нас з вами. Для стійкості нашої України. Для справедливості в Україні. Для захисту України. І захисту всіх нас, нашого народу", - підсумував президент.