Зеленський відзначив далекобійні операції СБУ в Росії: "це дуже відчутно"
Служба безпеки України продовжує далекобійні операції на території Росії, які завдають ворогу відчутних ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
Зеленський розповів, що сьогодні, 2 серпня, він заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка.
"Я хочу подякувати за наші спеціальні далекобійні операції на території Росії. Це дуже відчувається. І кожна з них відчутна для ворога, і наші операції будуть продовжуватись", - зауважив президент.
Він наголосив, що Росія затягує війну, а отже, буде отримувати справедливі відповіді.
"Були на тижні й відповідні реалізації Служби безпеки України проти тих, хто послаблює наш захист. Викритий достатньо серйозний російський агент у Повітряних силах, також експосадовець Міністерства оборони України, який намагався заробляти на закупівлях продуктів для нашої армії", - відмітив він.
Як пояснив Зеленський, усі органи правопорядку та кожен, хто на своїй посаді повинен захищати державу та українців.
"Усі мають давати результати для України. Для нас з вами. Для стійкості нашої України. Для справедливості в Україні. Для захисту України. І захисту всіх нас, нашого народу", - підсумував президент.
Нічний удар по Росії
Нагадаємо, що в ніч на 2 серпня у низці регіонів Росії лунали вибухи. Гучно було зокрема в:
- Липецьку,
- Рязані,
- Пензі,
- Самарській області.
Вдень Генштаб ЗСУ підтвердив влучання в Рязанський та Новокуйбешивський нафтопереробні заводи, базу пально-мастильних матеріалів "Анна нафтопродукт" у Воронезькій області.
Українські військові зазначили, що це була відповідь на терористичні обстріли українських міст.
Тим часом в Службі безпеки України зауважили, що першою ціллю далекобійних дронів цієї ночі став військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ" у Краснодарському краї.
За їх словами, там було уражено місця зберігання й запуску "Шахедів", які атакують Україну.