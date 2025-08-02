ua en ru
Сб, 02 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні НАБУ і САП
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський відзначив далекобійні операції СБУ в Росії: "це дуже відчутно"

Україна, Субота 02 серпня 2025 21:59
UA EN RU
Зеленський відзначив далекобійні операції СБУ в Росії: "це дуже відчутно" Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Служба безпеки України продовжує далекобійні операції на території Росії, які завдають ворогу відчутних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Зеленський розповів, що сьогодні, 2 серпня, він заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка.

"Я хочу подякувати за наші спеціальні далекобійні операції на території Росії. Це дуже відчувається. І кожна з них відчутна для ворога, і наші операції будуть продовжуватись", - зауважив президент.

Він наголосив, що Росія затягує війну, а отже, буде отримувати справедливі відповіді.

"Були на тижні й відповідні реалізації Служби безпеки України проти тих, хто послаблює наш захист. Викритий достатньо серйозний російський агент у Повітряних силах, також експосадовець Міністерства оборони України, який намагався заробляти на закупівлях продуктів для нашої армії", - відмітив він.

Як пояснив Зеленський, усі органи правопорядку та кожен, хто на своїй посаді повинен захищати державу та українців.

"Усі мають давати результати для України. Для нас з вами. Для стійкості нашої України. Для справедливості в Україні. Для захисту України. І захисту всіх нас, нашого народу", - підсумував президент.

Нічний удар по Росії

Нагадаємо, що в ніч на 2 серпня у низці регіонів Росії лунали вибухи. Гучно було зокрема в:

  • Липецьку,
  • Рязані,
  • Пензі,
  • Самарській області.

Вдень Генштаб ЗСУ підтвердив влучання в Рязанський та Новокуйбешивський нафтопереробні заводи, базу пально-мастильних матеріалів "Анна нафтопродукт" у Воронезькій області.

Українські військові зазначили, що це була відповідь на терористичні обстріли українських міст.

Тим часом в Службі безпеки України зауважили, що першою ціллю далекобійних дронів цієї ночі став військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ" у Краснодарському краї.

За їх словами, там було уражено місця зберігання й запуску "Шахедів", які атакують Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Війна Росії проти України
Новини
Кабмін погодив звільнення Сергія Гайдая з Мукачівської РДА
Кабмін погодив звільнення Сергія Гайдая з Мукачівської РДА
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському