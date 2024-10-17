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Зеленський віджартувався про зустріч з Орбаном в Єврораді: "Ми привіталися. Це вже непогано"

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном на засіданні Європейської ради 17 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського на пресконференції за підсумками участі в засіданні Євроради.

Зеленський зазначив, що на засіданні бачив Орбана серед інших лідерів ЄС. Однак про окремі переговори з угорським прем'єром він не повідомив.

"Ми привіталися. Я вважаю, це вже непогано", - пожартував український президент. 

Проросійська позиція Орбана

Варто зазначити, що Угорщина має неоднозначну позицію щодо України. Будапешт запевнює, що підтримує територіальну цілісність України, але угорська влада робила низку скандальних заяв.

Прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана вже тривали час критикують лідери країн ЄС через підігрування інтересам Росії, антизахідну риторику з кремлівськими тезами та блокування допомоги Україні від Євросоюзу.

Так, у МЗС Польщі навіть запропонували Орбану вийти з ЄС і НАТО та створити союз із російським диктатором Володимиром Путіним.

Крім того, влітку у Євросоюзі вирішили перенести зустрічі глав МЗС та Міноборони країн блоку з Будапешта до Брюсселя через позицію Орбана і його "мирний" тур.

Тоді він, перебуваючи в Києві, запропонував президенту України Володимиру Зеленському припинити чинити опір вторгненню РФ, скласти зброю і погодиться на "мирні переговори". А потім Орбан відправився до Путіна у Москву.

Окрім того, Орбан погрожує заблокувати кредит Україні від ЄС на 50 млрд доларів. Цей крок може допомогти кандидату у президенти США Дональду Трампу.

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