Зеленський віджартувався про зустріч з Орбаном в Єврораді: "Ми привіталися. Це вже непогано"

Проросійська позиція Орбана

Варто зазначити, що Угорщина має неоднозначну позицію щодо України. Будапешт запевнює, що підтримує територіальну цілісність України, але угорська влада робила низку скандальних заяв.

Прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана вже тривали час критикують лідери країн ЄС через підігрування інтересам Росії, антизахідну риторику з кремлівськими тезами та блокування допомоги Україні від Євросоюзу.

Так, у МЗС Польщі навіть запропонували Орбану вийти з ЄС і НАТО та створити союз із російським диктатором Володимиром Путіним.

Крім того, влітку у Євросоюзі вирішили перенести зустрічі глав МЗС та Міноборони країн блоку з Будапешта до Брюсселя через позицію Орбана і його "мирний" тур.

Тоді він, перебуваючи в Києві, запропонував президенту України Володимиру Зеленському припинити чинити опір вторгненню РФ, скласти зброю і погодиться на "мирні переговори". А потім Орбан відправився до Путіна у Москву.

Окрім того, Орбан погрожує заблокувати кредит Україні від ЄС на 50 млрд доларів. Цей крок може допомогти кандидату у президенти США Дональду Трампу.

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