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Зеленский отшутился о встрече с Орбаном в Евросовете: "Мы поздоровались. Это уже неплохо"

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на заседании Европейского совета 17 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского на пресс-конференции по итогам участия в заседании Евросовета.

Зеленский отметил, что на заседании видел Орбана среди других лидеров ЕС. Однако об отдельных переговорах с венгерским премьером он не сообщил.

"Мы поздоровались. Я считаю, это уже неплохо", - пошутил украинский президент.

Пророссийская позиция Орбана

Следует отметить, что Венгрия имеет неоднозначную позицию по отношению к Украине. Будапешт уверяет, что поддерживает территориальную целостность Украины, но венгерские власти делали ряд скандальных заявлений.

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана уже длительное время критикуют лидеры стран ЕС из-за подогрева интересов России, антизападной риторики с кремлевскими тезисами и блокирования помощи Украине от Евросоюза.

Так, в МИДе Польши даже предложили Орбану выйти из ЕС и НАТО и создать союз с российским диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, летом в Евросоюзе решили перенести встречи глав МИД и Минобороны стран блока из Будапешта в Брюссель из-за позиции Орбана и его "мирного" тура.

Тогда он, находясь в Киеве, предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить сопротивление вторжению РФ, сложить оружие и согласится на "мирные переговоры". А затем Орбан отправился к Путину в Москву.

Кроме того, Орбан пригрозил заблокировать кредит Украине от ЕС на 50 млрд долларов. Этот шаг может помочь кандидату в президенты США Дональду Трампу.

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Владимир ЗеленскийСовет ЕвропыВиктор Орбан