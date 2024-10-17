Зеленский отшутился о встрече с Орбаном в Евросовете: "Мы поздоровались. Это уже неплохо"

Пророссийская позиция Орбана

Следует отметить, что Венгрия имеет неоднозначную позицию по отношению к Украине. Будапешт уверяет, что поддерживает территориальную целостность Украины, но венгерские власти делали ряд скандальных заявлений.

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана уже длительное время критикуют лидеры стран ЕС из-за подогрева интересов России, антизападной риторики с кремлевскими тезисами и блокирования помощи Украине от Евросоюза.

Так, в МИДе Польши даже предложили Орбану выйти из ЕС и НАТО и создать союз с российским диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, летом в Евросоюзе решили перенести встречи глав МИД и Минобороны стран блока из Будапешта в Брюссель из-за позиции Орбана и его "мирного" тура.

Тогда он, находясь в Киеве, предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить сопротивление вторжению РФ, сложить оружие и согласится на "мирные переговоры". А затем Орбан отправился к Путину в Москву.

Кроме того, Орбан пригрозил заблокировать кредит Украине от ЕС на 50 млрд долларов. Этот шаг может помочь кандидату в президенты США Дональду Трампу.

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