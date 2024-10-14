Орбан погрожує заблокувати кредит для України, щоб допомогти Трампу, - Politico

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як пише видання, Орбан готується вручити "великий політичний подарунок" Трампу. Він вигадав спосіб, як допомогти Трампу у його передвиборчих перегонах і викрутитися з 50-мільярдної позики, яку США, ЄС і лідери G7 запропонували Україні. Це звільнило б Трампа від гачка, дозволивши йому сказати виборцям, що в разі обрання він "не дасть Україні ні цента".

Угорщина погрожує не погодитися на зміну правил щодо терміну продовження санкцій. США наполягає на тому, що ЄС має продовжити санкції проти Росії на 36 місяців замість шести місяців. Це дозволить партнерам убезпечити себе від того, що одна з країн ЄС може розморити російські активи, які допомагатимуть закривати позику.

Європейські дипломати наголошують, що у разі блокування рішення Угорщиною це коштуватиме ЄС більше грошей. Проте, як зазначає Politico, для Орбана це не велика ціна.

"Їм [Угорщині] байдуже, чи доведеться Європі платити більше. Йдеться про допомогу Трамп", - сказав дипломат ЄС.

Якщо Брюссель і Вашингтон спільно підпишуть кредит у 35 млрд євро, переобраний Трамп буде зобов’язаний обслуговувати його роками. Але якщо позика буде схвалена без США, він не матиме такого зобов’язання.

Поки Орбан розкидається погрозами, у США дали зрозуміти, що вони розглядають можливість взяти участь у позиці, хоча й зі значно меншою сумою, і навіть якщо ЄС не зможе продовжити період санкцій. Про це заявили у Європейській комісії.

Один з варіантів полягає в тому, що Вашингтон внесе 5 млрд доларів, що приблизно дорівнює сумі російських активів, заморожених у США, і все одно залишить Європі платити левову частку рахунку. Важливо і те, що Японія нещодавно дала сигнал, що може вийти з позики, якщо США не візьмуть участь.