Зеленський віджартувався про зустріч з Орбаном в Єврораді: "Ми привіталися. Це вже непогано"

Президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном на засіданні Європейської ради 17 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського на пресконференції за підсумками участі в засіданні Євроради.

"Ми привіталися. Я вважаю, це вже непогано", - пожартував український президент.

Зеленський зазначив, що на засіданні бачив Орбана серед інших лідерів ЄС. Однак про окремі переговори з угорським прем'єром він не повідомив.

Проросійська позиція Орбана

Варто зазначити, що Угорщина має неоднозначну позицію щодо України. Будапешт запевнює, що підтримує територіальну цілісність України, але угорська влада робила низку скандальних заяв.

Прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана вже тривали час критикують лідери країн ЄС через підігрування інтересам Росії, антизахідну риторику з кремлівськими тезами та блокування допомоги Україні від Євросоюзу.

Так, у МЗС Польщі навіть запропонували Орбану вийти з ЄС і НАТО та створити союз із російським диктатором Володимиром Путіним.

Крім того, влітку у Євросоюзі вирішили перенести зустрічі глав МЗС та Міноборони країн блоку з Будапешта до Брюсселя через позицію Орбана і його "мирний" тур.

Тоді він, перебуваючи в Києві, запропонував президенту України Володимиру Зеленському припинити чинити опір вторгненню РФ, скласти зброю і погодиться на "мирні переговори". А потім Орбан відправився до Путіна у Москву.

Окрім того, Орбан погрожує заблокувати кредит Україні від ЄС на 50 млрд доларів. Цей крок може допомогти кандидату у президенти США Дональду Трампу.

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