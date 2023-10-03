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Зеленський відвідав військових на Купʼянсько-Лиманському напрямку

Вівторок 03 жовтня 2023 14:57
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Зеленський відвідав військових на Купʼянсько-Лиманському напрямку Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 3 жовтня, відвідав військових, які виконують бойові завдання на Купʼянсько-Лиманському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Сьогодні відвідуємо наші бригади, які виконують бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків - Купʼянсько-Лиманському", - написав Зеленський.

Зокрема президент поспілкувався з бійцями 103-ї окремої бригади територіальної оборони, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

Глава держави обговорив з комбригами й комбатами оперативну ситуацію на полі бою, актуальні питання та потреби військових.

" Кожна наша бойова бригада, кожен воїн, який знищує окупантів, кожним своїм кроком уперед стверджує, що українська перемога неодмінно буде. Ви - міць! Дякую за службу!", - додав Зеленський.

Поїздки Зеленського на фронт

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський вже неодноразово відвідував Донецьку область, де продовжуються активні бойові дії.

Так, Зеленський прибув у Донецьку область 4 вересня. Він поспілкувався з військовими щодо постачань боєприпасів та озброєння, зокрема безпілотників та антидронових засобів.

Наступного дня, 5 вересня, Зеленський відвідав бойові бригади українських військових, які ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку.

До цього президент був у Донецькій області 14 серпня. Тоді він також зустрівся із солдатами кількох бригад та хотів дізнатися про точкові проблеми кожного підрозділу.

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