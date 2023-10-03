Зеленский посетил военных на Купянско-Лиманском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 3 октября, посетил военных, которые выполняют боевые задания на Купянско-Лиманском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Сегодня посещаем наши бригады, выполняющие боевые задания на одном из самых горячих направлений - Купянско-Лиманском", - написал Зеленский.

В частности, президент пообщался с бойцами 103-й отдельной бригады территориальной обороны, 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады.

Глава государства обсудил с комбригами и комбатами оперативную ситуацию на поле боя, актуальные вопросы и потребности военных.

"Каждая наша боевая бригада, каждый воин, уничтожающий оккупантов, каждым своим шагом вперед утверждает, что украинская победа непременно будет. Вы - мощь! Спасибо за службу!", - добавил Зеленский.

Поездки Зеленского на фронт

Отметим, что президент уже не раз посещал Донецкую область, где продолжаются активные боевые действия.

Так, Зеленский прибыл в Донецкую область 4 сентября. Он пообщался с военными о поставках боеприпасов и вооружения, в частности беспилотников и антидроновых средств.

На следующий день, 5 сентября, Зеленский посетил боевые бригады украинских военных, которые ведут наступательные действия на Бахмутском направлении.

До этого президент был в Донецкой области 14 августа. Тогда он встретился с солдатами нескольких бригад и хотел узнать о точечных проблемах каждого подразделения.