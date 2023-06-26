Зеленський відвідав українських бійців на передовій (відео)

Президент разом із командувачем Сухопутних військ Олександром Сирський прибули на позиції оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Президент подякував українським військовим за захист суверенітету України та наших родин. Він також вручив бійцям державні нагороди.

"Бажаю здоров’я та тільки перемоги. Україна пишається кожним із вас. Ви круті, міцні, наші справжні українці", - сказав Зеленський.

Зазначимо, що оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" опікується Бахмутським напрямком.

Ситуація на фронті

Українські бійці продовжують вести контрнаступальні дії. Наші бійці звільнили вже 9 населених пунктів. Зокрема, сьогодні заступниці міністра оборони Ганна Маляр повідомили про деокупацію Рівнополя у Донецькій області.

До того ж, ЗСУ звільнили кілька позицій під Красногорівкою, які знаходилися під ворожою окупацією з 2014 року.

Протягом тижня українські війська просунутися від 1 до 2 км на кожному з напрямків на сході. На півдні вдалося звільнити вже 130 кв. км території.

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