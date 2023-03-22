Зеленський відвідав українські позиції на Бахмутському напрямку

Зеленський заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій на ділянці фронту.

Президент також поспілкувався з військовими та подякував їм за захист України.

"Маю честь сьогодні бути тут, на сході нашої держави, на Донбасі, і нагородити наших героїв, подякувати вам, потиснути руку. Подякувати за те, що захищаєте державу, суверенітет, схід України", - сказав глава держави.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять полеглих захисників.

Зеленський також вручив військовим державні нагороди.

Зокрема, орден "Золота Зірка" отримав артилерист, капітан Ілля Вергун, якому присвоїли звання Героя України. З 24 лютого 2022 року він бере участь у протистоянні збройній агресії РФ. Герой безпосередньо керував протитанковими розрахунками під час звільнення Тростянця Сумської області, брав участь у стримуванні ворога на Ізюмському напрямку. Підрозділи під його керівництвом та за особистої участі Вергуна знищили велику кількість російської техніки.

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зазначав, що оборона Бахмуту закладає підґрунтя для подальшого контрнаступу Сил оборони.

Окрім того, командувач Сухопутних військ генерал-полковника Олександр Сирський повідомляв, що росіяни намагаються просуватися з околиць до центру Бахмута, але ЗСУ стримують ворожі штурми.

Тим часом британська розвідка зазначала, що загроза оточення Бахмута із півночі півдня залишається, але тиск на місто слабшає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.