Зеленський відвідав Саудівську Аравію, а Байден підтримав навчання пілотів на F-16: новини за 19 травня

Війна РФ проти України

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 660 окупантів. Загалом втрати росіян становлять близько 201 760 військових.

За даними британської розвідки, підрив залізниці у Криму зірвав доставку ракет до Севастополя.

Кремль прислав на кордон з Україною елітні підрозділи ГРУ РФ для диверсій.

Австралія ввела нові санкції проти Росії

Обмеження стосуються 21 організації та трьох фізичних осіб, зокрема, нафтової компанії "Роснефть", дочірніх компаній "Росатома", найбільшої золотодобувної компанії Росії ПАТ "Полюс" та п'яти банків.

До того ж уряд Австралії запровадить заборону на експорт усіх машин і запасних частин до Росії та територій, які тимчасово контролюються країною-агресором.

Зеленський прибув до Саудівської Аравії

19 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії та взяв участь у саміті Ліги арабських держав. Також з ним прибув лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Зокрема, Зеленський під час візиту зустрівся зі спадкоємним принцом, прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом, з яким обговорив українську формулу миру.

Зеленський назвав Росію слабкою: ми перемагаємо, коли у неї в руках більше зброї

"Росія слабка. Ми перемагаємо її навіть тоді, коли у неї в руках більше зброї. Її агресивність походить не від сили, а від усвідомлення, що час імперій минув. Це тому, що час вільних незалежних націй не мине ніколи. І Україна це доводить, так само як і доводить ваша Ліга (арабських держав - ред.)", - заявив президент України.

Зеленський також запросив учасників Ліги до прямої співпраці з будь-якими з посередників України.

Воллес попередив про загрозу більш масштабного конфлікту до кінця десятиліття

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив про ризик більш широкого конфлікту з Росією після її повномасштабного вторгнення на територію України, а також про загрозу "зростання Китаю" й поширення екстремізму в Африці.

Втрати Росії на Бахмутському напрямку становлять до 70 тисяч вбитими, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив про великі втрати росіян під Бахмутом.

"За нашими оцінками, вони (росіяни, - ред.) по батальйону в день там (під Бахмутом, - ред.) втрачають і продовжують це робити.... Якщо порахувати, я думаю, на сьогодні до 70 тисяч втрат росіяни зазнали лише на Бахмутському напрямку, маю на увазі вбитих та поранених разом", - сказав він.

США запровадили нові антиросійські санкції

Зокрема, у список обмежень увійшла російська Служба зовнішньої розвідки. Також обмеження направлені на оборонно-промисловий комплекс РФ.

Байден на саміті G7 підтримав навчання ЗСУ на F-16, - CNN

Як розповів один із чиновників, навчання на винищувачах не відбуватиметься у США, проте американський персонал братиме участь разом із європейськими союзниками та партнерами. Очікується, що навчання триватимуть кілька місяців і можуть розпочатися "найближчими тижнями".

Країни G7 закликали Росію припинити загрожувати постачанням зерна з України

"Ми підтримуємо розширення та продовження Чорноморської зернової ініціативи та закликаємо Росію припинити загрожувати глобальним постачанням продовольства та дозволити Чорноморській зерновій ініціативі працювати з максимальним потенціалом", - йдеться у заяві країн "Великої сімки".

США та союзники планують передати Україні F-16, але терміни невідомі, - NBC

Сполучені Штати Америки разом з союзниками хочуть передати Україні винищувачі F-16. Але навіть приблизних термінів постачання поки що немає, наводить NBC News слова високопоставленого чиновника адміністрації Байдена.