Зеленський відвідав Саудівську Аравію, а Байден підтримав навчання пілотів на F-16: новини за 19 травня

У пʼятницю, 19 травня, президент Володимир Зеленський прилетів з робочим візитом до Саудівської Аравії, а президент Сполучених Штатів Джо Байден підтримав початок навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
Детальніше про те, що сталося вчора, - у матеріалі РБК-Україна.
Обмеження стосуються 21 організації та трьох фізичних осіб, зокрема, нафтової компанії "Роснефть", дочірніх компаній "Росатома", найбільшої золотодобувної компанії Росії ПАТ "Полюс" та п'яти банків.
До того ж уряд Австралії запровадить заборону на експорт усіх машин і запасних частин до Росії та територій, які тимчасово контролюються країною-агресором.
19 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії та взяв участь у саміті Ліги арабських держав. Також з ним прибув лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.
Зокрема, Зеленський під час візиту зустрівся зі спадкоємним принцом, прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом, з яким обговорив українську формулу миру.
"Росія слабка. Ми перемагаємо її навіть тоді, коли у неї в руках більше зброї. Її агресивність походить не від сили, а від усвідомлення, що час імперій минув. Це тому, що час вільних незалежних націй не мине ніколи. І Україна це доводить, так само як і доводить ваша Ліга (арабських держав - ред.)", - заявив президент України.
Зеленський також запросив учасників Ліги до прямої співпраці з будь-якими з посередників України.
Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив про ризик більш широкого конфлікту з Росією після її повномасштабного вторгнення на територію України, а також про загрозу "зростання Китаю" й поширення екстремізму в Африці.
Міністр оборони Олексій Резніков заявив про великі втрати росіян під Бахмутом.
"За нашими оцінками, вони (росіяни, - ред.) по батальйону в день там (під Бахмутом, - ред.) втрачають і продовжують це робити.... Якщо порахувати, я думаю, на сьогодні до 70 тисяч втрат росіяни зазнали лише на Бахмутському напрямку, маю на увазі вбитих та поранених разом", - сказав він.
Зокрема, у список обмежень увійшла російська Служба зовнішньої розвідки. Також обмеження направлені на оборонно-промисловий комплекс РФ.
Як розповів один із чиновників, навчання на винищувачах не відбуватиметься у США, проте американський персонал братиме участь разом із європейськими союзниками та партнерами. Очікується, що навчання триватимуть кілька місяців і можуть розпочатися "найближчими тижнями".
"Ми підтримуємо розширення та продовження Чорноморської зернової ініціативи та закликаємо Росію припинити загрожувати глобальним постачанням продовольства та дозволити Чорноморській зерновій ініціативі працювати з максимальним потенціалом", - йдеться у заяві країн "Великої сімки".
Сполучені Штати Америки разом з союзниками хочуть передати Україні винищувачі F-16. Але навіть приблизних термінів постачання поки що немає, наводить NBC News слова високопоставленого чиновника адміністрації Байдена.
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