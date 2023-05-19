Десятки ракет, 660 окупантів та 10 БПЛА: нові втрати росіян від Генштабу

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 660 окупантів. Також було знищено понад два десятки ракет і 10 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 201760 (+660) осіб ліквідовано,

танків - 3777 (+4) од,

бойових броньованих машин - 7377 (+4) од,

артилерійських систем - 3210 (+12) од,

РСЗВ - 564 (+1) од,

засоби ППО - 319 (+1) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2769 (+10),

крилаті ракети - 1011 (+21),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6083 (+10) од,

спеціальна техніка - 419 (+1).

Ситуація на фронті

Нагадаємо, за свіжими даними Генштабу ЗСУ, найгарячіші бої, як і раніше, ведуться за Бахмут і Мар'їнку.

Загалом минулої доби сталося 29 бойових зіткнень на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Зокрема, на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії.

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат

Як ми раніше писали, Росія вже втратила в Україні військо чисельністю, як сукупність армій 16 країн НАТО.

За даними рейтингу Global Firepower, ці 16 армій країн Альянсу налічують разом 193 тисяч осіб, а це на 7000 менше, ніж кількість втрачених в Україні російських військових.

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