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Зеленский посетил Саудовскую Аравию, а Байден поддержал обучение пилотов на F-16: новости за 19 мая

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 19 мая, президент Владимир Зеленский прилетел с рабочим визитом в Саудовскую Аравию, а президент Соединенных Штатов Джо Байден поддержал начало обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Детальнее о том, что произошло вчера, - в материале РБК-Украина.

Война РФ против Украины

Австралия ввела новые санкции против России

Ограничения касаются 21 организации и трех физических лиц, в том числе нефтяной компании "Роснефть", дочерних компаний "Росатома", крупнейшей золотодобывающей компании России ПАО "Полюс" и пяти банков.

К тому же правительство Австралии введет запрет на экспорт всех машин и запасных частей в Россию и территории, временно контролируемые страной-агрессором.

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

19 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию и принял участие в саммите Лиги арабских государств. Также с ним прибыл лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

В частности, Зеленский во время визита встретился с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом, с которым обсудил украинскую формулу мира.

Зеленский назвал Россию слабой: мы побеждаем, когда у нее в руках больше оружия

"Россия слаба. Мы побеждаем ее даже тогда, когда у нее в руках больше оружия. Ее агрессивность происходит не от силы, а от осознания, что время империй прошло. Это потому, что время свободных независимых наций не истечет никогда. И Украина это доказывает. , так же как и доказывает ваша Лига (арабских государств – ред.)", - заявил президент Украины.

Зеленский также пригласил участников Лиги к прямому сотрудничеству с любыми посредниками Украины.

Уоллес предупредил об угрозе более масштабного конфликта к концу десятилетия

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил о риске более широкого конфликта с Россией после ее полномасштабного вторжения на территорию Украины, а также об угрозе "роста Китая" и распространении экстремизма в Африке.

Потери России на Бахмутском направлении составляют до 70 тысяч убитыми, - Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил о больших потерях россиян под Бахмутом.

"По нашим оценкам, они (россияне, - ред.) по батальону в день там (под Бахмутом, - ред.) теряют и продолжают это делать.... Если посчитать, я думаю, на сегодняшний день до 70 тысяч потерь россияне понесли только на Бахмутском направлении, имею в виду убитых и раненых вместе", - сказал он.

США ввели новые антироссийские санкции

В частности, в список ограничений вошла российская служба внешней разведки. Также ограничения направлены на оборонно-промышленный комплекс РФ.

Байден на саммите G7 поддержал обучение ВСУ на F-16, - CNN

Как рассказал один из чиновников, обучение на истребителях не будет проходить в США, однако американский персонал будет участвовать вместе с европейскими союзниками и партнерами. Ожидается, что учения будут продолжаться несколько месяцев и могут начаться "в ближайшие недели".

Страны G7 призвали Россию прекратить угрожать поставками зерна из Украины

"Мы поддерживаем расширение и продление Черноморской зерновой инициативы и призываем Россию прекратить угрожать глобальным поставкам продовольствия и позволить Черноморской зерновой инициативе работать с максимальным потенциалом", - говорится в заявлении стран "Большой семерки".

США и союзники планируют передать Украине F-16, но термины неизвестны, - NBC

Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками хотят передать Украине истребители F-16. Но даже приблизительных сроков снабжения пока нет, приводит NBC News слова высокопоставленного чиновника администрации Байдена.

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Война России против УкраиныВладимир Зеленский