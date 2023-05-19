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Зеленський обговорив із прем'єром Саудівської Аравії українську формулу миру

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П'ятниця 19 травня 2023 16:38
Зеленський обговорив із прем'єром Саудівської Аравії українську формулу миру Фото: прем'єр Саудівської Аравії та президент України Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом, прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Під час переговорів, серед іншого, вони обговорили українську формулу миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави держави в Telegram.

Зеленський розповів, що подякував главі уряду Саудівської Аравії за запрошення взяти участь у саміті Ліги арабських держав як почесний гість.

"Подякував за запрошення взяти участь у саміті Ліги арабських держав як почесний гість. Під час зустрічі ми детально обговорили актуальні двосторонні відносини та питання глобального характеру. Поінформував про безпекову ситуацію в нашій країні та протидію російському агресору. Також розповів про головні елементи української формули миру", - розповів він.

Президент під час зустрічі відзначив успішну участь Саудівської Аравії в поверненні з російського полону 10 іноземних військовополонених.

"Ми зацікавлені у продовженні спільних зусиль заради звільнення людей. Вдячний Мухаммаду бін Салману аль Сауду за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та принципову позицію в межах міжнародних організацій", - додав він.

Візит Зеленського до Саудівської Аравії

19 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії та взяв участь у саміті Ліги арабських держав. Також з ним прибув лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Українська формула миру

У жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський представив українську формулу миру для подолання російської загрози. Вона, зокрема, передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів:

  • Радіаційна та ядерна безпека.
  • Продовольча безпека.
  • Енергетична безпека.
  • Звільнення всіх полонених і депортованих.
  • Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
  • Виведення російських військ і припинення бойових дій.
  • Повернення справедливості.
  • Протидія екоциду.
  • Недопущення ескалації.
  • Фіксація закінчення війни.

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