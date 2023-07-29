Зеленський відвідав позиції військових під Бахмутом

"Бахмутський напрямок, передові позиції Сил спеціальних операцій. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів з їхнім професійним днем, ушанувати їхню силу", - пише президент.

Зеленський додав, що під зустрічі він поспілкувався з українськими воїнами й заслухав доповідь командира.

Ситуація на Бахмутському напрямку

За словами командувача Сухопутними військами Олександра Сирського, ситуація на напрямку поки що залишається напружено. Наші воїни продовжують просуватись й звільняти території від ворога. Зокрема, на Бахмутському напрямку штурмовики під час операції звільнили 1200 метрів, попри те, що окупанти щільно криють позиції наших воїнів артилерією.

Як відзначив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, росіяни кидають усі сили на напрямок. Водночас їх втрати вже перевищують "цифри" радянської армії під час війни в Афганістані.