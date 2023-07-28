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Як ЗСУ звільняють територію під Бахмутом. Опубліковано відео

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Бахмут, П'ятниця 28 липня 2023 09:59
Як ЗСУ звільняють територію під Бахмутом. Опубліковано відео Фото: ЗСУ продовжують звільняти територію на Бахмутському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські штурмовики провели успішну операцію на Бахмутському напрямку, звільнивши понад кілометр території. І це попри те, що окупанти щільно криють позиції ЗСУ артилерією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

"В ході операції звільнено 1200 метрів української території, взяті в полон 8 росіян 83 бригади ДШВ армії ворога", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли військові, росіяни пробували контратакувати, але невдало: частина особового складу втекла, решта - знищені.

І це при тому, що росіяни щільно криють артилерією позиції штурмовиків, а територія на підступах до ворожого розташування ретельно замінована.

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