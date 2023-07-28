Як ЗСУ звільняють територію під Бахмутом. Опубліковано відео

Українські штурмовики провели успішну операцію на Бахмутському напрямку, звільнивши понад кілометр території. І це попри те, що окупанти щільно криють позиції ЗСУ артилерією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

"В ході операції звільнено 1200 метрів української території, взяті в полон 8 росіян 83 бригади ДШВ армії ворога", - йдеться в повідомленні. Як розповіли військові, росіяни пробували контратакувати, але невдало: частина особового складу втекла, решта - знищені. І це при тому, що росіяни щільно криють артилерією позиції штурмовиків, а територія на підступах до ворожого розташування ретельно замінована.