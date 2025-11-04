Зеленський відвідав позиції "Азову" на фронті: говорили про зброю та оборону

Наразі підрозділ разом із суміжними силами тримає оборону на одному з найгарячіших відрізків фронту. Глава держави заслухав доповіді військових про оперативну ситуацію та обговорив із командуванням актуальні потреби оборони.

Особливу увагу приділили забезпеченню зброєю, розширенню виробництва дронів, матеріальному забезпеченню бригад та впровадженню бойового досвіду підрозділів НГУ, зокрема корпусу "Азов".

Під час візиту Зеленський подякував бійцям за службу та вручив державні нагороди військовослужбовцям, які відзначилися у боях.

"Захисники несуть службу на важливому напрямку. Дякую воїнам за захист України й нашої територіальної цілісності. Це наша держава, це наш Схід, і ми обов’язково зробимо максимум, щоб зберегти його українським", - сказав президент.