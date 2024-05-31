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Зеленський відвідає Сінгапур для участі у конференції з безпеки, - Reuters

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у безпековій конференції "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі цими вихідними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Очікується, що допомога в гарантуванні безпеки України стане одним із ключових питань, обговорюваних на цьогорічному діалозі, головній конференції з безпеки в Азії. Серед учасників конференції - міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Китаю Дун Цзюнь.

Два джерела видання повідомили, що Зеленський виступить перед делегатами "Діалогу Шангрі-Ла" в суботу. 

Російська делегація не бере участі в сінгапурських безпекових зустрічах із 2022 року.

Іноземні візити Зеленського

Від початку поточного тижня Зеленський здійснив кілька закордонних візитів. Зокрема, до Іспанії, Португалії та Бельгії для підписання угод про гарантії безпеки.

Крім цього, 31 травня глава держави відправився до Стокгольма, де також має намір підписати угоди щодо гарантій безпеки. Вже відомо, що така угода була підписана зі Швецією.

Раніше видання DPA із посиланням на дипломатичні джерела повідомляло, що Зеленський відвідає Саудівську Аравію 1 червня.

Крім цього, президент Франції Еммануель Макрон анонсував візит Зеленського до Нормандії.

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