Зеленский посетит Сингапур для участия в конференции по безопасности, - Reuters

Ожидается, что помощь в обеспечении безопасности Украины станет одним из ключевых вопросов, обсуждаемых на диалоге в этом году, главной конференции по безопасности в Азии. Среди участников конференции - министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Китая Дун Цзюнь.

Два источника издания сообщили, что Зеленский выступит перед делегатами "Диалога Шангри-Ла" в субботу.

Российская делегация не участвует в сингапурских встречах по безопасности с 2022 года.