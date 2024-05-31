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Зеленский посетит Сингапур для участия в конференции по безопасности, - Reuters

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре в эти выходные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что помощь в обеспечении безопасности Украины станет одним из ключевых вопросов, обсуждаемых на диалоге в этом году, главной конференции по безопасности в Азии. Среди участников конференции - министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Китая Дун Цзюнь.

Два источника издания сообщили, что Зеленский выступит перед делегатами "Диалога Шангри-Ла" в субботу. 

Российская делегация не участвует в сингапурских встречах по безопасности с 2022 года.

Иностранные визиты Зеленского

С начала текущей недели Зеленский совершил несколько заграничных визитов. В частности, в Испанию, Португалию и Бельгию для подписания соглашений о гарантиях безопасности.

Помимо этого 31 мая глава государства отправился в Стокгольм, где также намерен подписать соглашения по гарантиям безопасности. Уже известно, что подобное соглашение было подписано со Швецией.

Ранее издание DPA со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что Зеленский посетит Саудовскую Аравию 1 июня.

Помимо этого президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал визит Зеленского в Нормандию.

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Владимир ЗеленскийСингапурВойна России против Украины