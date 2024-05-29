Зеленський наступного тижня відвідає Францію
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 червня, вирушить із робочим візитом до Франції.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на France Bleu.
Зеленський візьме участь в урочистих заходах з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. Міжнародна церемонія відбудеться в Сен-Лоран-сюр-Мер, на пляжі Омаха.
"У мене буде можливість, коли президент Зеленський приїде до Франції на День Д наступного тижня, прийняти його і в цей час дуже конкретно поговорити, щоб оголосити, що ще ми збираємося зробити для підтримки України", - заявив Макрон.
Очікується, що на міжнародній церемонії в Нормандії 6 червня будуть присутні глави багатьох держав.
Росія отримала запрошення взяти участь у пам'ятних заходах, щоб вшанувати важливість самовідданості та жертв радянських народів під час Другої світової війни. Однак російський диктатор Володимир Путін не був запрошений на захід у зв'язку з наступом російських військ в Україні.
Військова допомога Франції
Франція стала однією з семи країн НАТО, які приєдналися до німецької ініціативи щодо постачання Україні техніки та ракет для систем протиповітряної оборони.
Це важливий крок, який демонструє рішучість Заходу, що росте, допомогти Україні захиститися від російської агресії.
Крім постачань ППО, у французькому парламенті також звучать заклики до зняття заборони на використання українськими військами зброї французького виробництва для завдання ударів по території Росії.
Варто зазначити, що Франція вже є одним із найбільших постачальників військової допомоги Україні.
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