Зеленський відвідає у середу саміт НАТО у Вільнюсі, - Bloomberg

Президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі. Очікується, що він прибуде до литовської столиці в середу, 12 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналістки Bloomberg Дженніфер Джейкобс у Twitter .

"Зеленський вирушить до Вільнюса, щоб особисто зустрітися з лідерами НАТО на саміті військового альянсу, до якого прагне приєднатися його країна, повідомляють джерела", - написала вона.

При цьому наголошується, що візит президента України варто очікувати 12 липня.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Вільнюський саміт Північноатлантичного альянсу відбудеться вже 11 і 12 липня. Україна на зустрічі лідерів оборонного блоку хоче отримати запрошення приєднатися до НАТО після війни. При цьому генсек Єнс Столтенберг сподівається, що лідери країн-членів підтвердять, що Україна приєднається до Альянсу.

У свою чергу, глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що країни-члени НАТО погодилися скасувати ПДЧ для України.

До того ж Україна хоче отримати гарантії безпеки від Заходу на період, доки вона не стане повноправним членом Північноатлантичного альянсу.

За даними видання Politico, група західних союзників у НАТО в останню хвилину проводить переговори щодо завершення підготовки декларації щодо гарантій безпеки для України перед самітом. Тим часом Financial Times зазначає, що на саміті, ймовірно, ухвалять своєрідну багатосторонню декларацію щодо окремих зобов'язань країн по Україні.

Детальніше про очікування від саміту і чи наважаться союзники запросити воюючу країну до НАТО, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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