Зеленський відвідає Німеччину 11 жовтня, - ЗМІ

"Рамштайн" перенесли

Нагадаємо, засідання у форматі "Рамштайн" було заплановане на 12 жовтня. Його повинен був очолити президент США Джо Байден. Однак американський лідер відтермінував візит через сильний ураган "Мілтон", що наближається до Штатів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив своє занепокоєння з приводу рішення президента Байдена відкласти свій візит до Німеччини. Він підкреслив, що зустріч з американським лідером "мала б велике значення", і підготовка до неї проходила "з усіх сторін".

Сьогодні ЗМІ повідомляли, що засідання групи "Рамштайн", яке повинно було відбутись 12 жовтня, відклали. Нова дата визначається.

Пізніше в уряді Німеччини підтвердили, що "Рамштайн" не відбудеться 12 жовтня. Зустріч лідерів Великої Британії, США, Франції та Німеччини також переноситься.

Про те, що до для України означає перенесення "Рамштайну" за участі Байдена, - у матеріалі РБК-Україна.

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