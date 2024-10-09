Німеччина підтвердила перенесення "Рамштайну", але зустріч ще можлива

Засідання у форматі "Рамштайн", яке було заплановане на 12 жовтня, не відбудеться. Зустріч лідерів Великої Британії, США, Франції та Німеччини також переноситься.

Про це заявив речник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ" .

Речник уряду нагадав, що американський президент Джо Байден скасував свій візит в Німеччину через буревій, який насувається на США. А тому - низка заходів були скасовані.

"Отже, не відбудеться зустріч у Рамштайні на рівні голів держав і урядів, не відбудеться також і зустріч британського прем’єра, французького президента та німецького канцлера, в тому числі й за віртуальної участі американського президента", - сказав Гебештрайт.

Водночас, за його словами, сторони будуть намагатися в майбутньому знову все організувати, але говорити наразі про строки передчасно.

Речник німецького уряду додав, що в Берліні не отримували "негативної реакції" або розчарування української влади щодо порушення планів.

При цьому він зазначив, що США залишаються найбільшим "донором" України, а Німеччина - другим, тому "Україна може далі покладатися на своїх партнерів".

Речник Міноборони Німеччини Міхаель Штемпфле своєю чергою заявив, що в Берліні сподіваються, що зустріч у форматі "Рамштайн", принаймні за участі голів оборонних відомств, пройде ще в жовтні.