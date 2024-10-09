Зеленский посетит Германию 11 октября, - СМИ

По информации Bild, Зеленский в Берлине встретится с немецким канцлером Олафом Шольцем и покажет ему план победы Украины в войне с Россией.

Также сообщается, что Зеленский намерен встретиться с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером для конфиденциальных переговоров.

Стоит отметить, что визит украинского президента в Берлин, скорее всего, планировался в связи с проведением 12 октября встречи в формате "Рамштайн" на уровне лидеров. Однако ее перенесли.