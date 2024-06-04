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Зеленський відвідає Францію 6 червня: у Макрона розкрили деталі

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський відвідає Францію вже у четвер, 6 червня. Зокрема, він зустрінеться із французьким колегою Еммануелем Макроном.

Про це сказано у заяві Єлисейського палацу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Як зазначили в Єлисейському палаці, Зеленський приїде до Франції та візьме участь у заході на честь 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.

У п'ятницю, 7 червня, глава української держави зустрінеться у Єлисейському палаці із французьким колегою.

"У той час, коли російські удари постійно посилюються на лінії фронту та по енергетичній інфраструктурі, два президенти обговорять ситуацію на місцях та потреби України", - уточнюють у Макрона.

У Єлисейському палаці додали, що така зустріч стане продовженням конференції на підтримку України, яка відбулася у Парижі 26 лютого. Тоді президент Франції вперше допустив відправлення військ країн Заходу до України.

Також у п'ятницю, 7 червня, очікується, що Зеленський виступить перед Національною асамблеєю Франції (нижня палата парламенту). Також він проведе зустріч із головою Національної асамблеї Яель Браун-Піве.

Візит Зеленського до Франції

Зазначимо, про візит Зеленського до Франції президент Еммануель Макрон заявляв ще минулого тижня.

Тоді Макрон заявляв, що хоче оголосити про кроки для підтримки України в ході зустрічі з українським президентом.

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Володимир ЗеленськийФранціяПарижЕммануель Макрон