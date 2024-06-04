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Зеленский посетит Францию 6 июня: у Макрона раскрыли детали

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Францию уже в четверг, 6 июня. В частности, он встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Об этом сказано в заявлении Елисейского дворца, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Как отметили в Елисейском дворце, Зеленский приедет во Францию и примет участие в мероприятии в честь 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. 

В пятницу, 7 июня, глава украинского государства встретится в Елисейском дворце с французским коллегой. 

"В то время, когда российские удары постоянно усиливаются на линии фронта и по энергетической инфраструктуре, два президента обсудят ситуацию на местах и потребности Украины", - уточняют у Макрона. 

В Елисейском дворце добавили, что такая встреча станет продолжением конференции в поддержку Украины, которая прошла в Париже 26 февраля. Тогда президент Франции впервые допустил отправку войск стран Запада в Украину. 

Также в пятницу, 7 июня, ожидается, что Зеленский выступит перед Национальной ассамблеей Франции (нижняя палата парламента). Также он проведет встречу с главой Национальной ассамблеи Яэль Браун-Пиве. 

Визит Зеленского во Францию

Отметим, о визите Зеленского во Францию президент Эммануэль Макрон заявлял еще на прошлой неделе.

Тогда Макрон заявлял, что он хочет объявить о шагах для поддержки Украины в ходе встречи с украинским президентом.

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Владимир ЗеленскийФранцияПарижЭммануэль Макрон