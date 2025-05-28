Зеленський відвідає Берлін сьогодні: у Мерца розповіли деталі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV .

За його даними, переговори Зеленського і Штайнмаєра відбудуться в палаці Бельвю.

"У другій половині дня президент України Володимир Зеленський зустрінеться з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром", - додав Корнеліус.

Після переговорів відбудеться спільний обід, а спільна прес-конференція запланована на 13:30 середи, 28 травня. Після цього обидві сторони зустрінуться з представниками німецьких компаній.

"Візит буде присвячений підтримці Німеччиною України та зусиллям із досягнення припинення вогню", - сказав він.

Так, за словами прес-секретаря німецького уряду Штефана Корнеліуса, канцлер Фрідріх Мерц прийме Зеленського з військовими почестями в канцелярії.

Візит Зеленського до Німеччини

Днями повідомлялося. що президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Берліна в середу, 28 травня. Там він зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський провів перші переговори з Фрідріхом Мерцем на посаді канцлера Німеччини 8 травня. Тоді сторони також обговорили підтримку України.

Нагадаємо, що востаннє Зеленський відвідував Берлін у червні та жовтні 2024 року.

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