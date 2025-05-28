Зеленский посетит Берлин сегодня: у Мерца рассказали детали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV .

По его данным, переговоры Зеленского и Штайнмайера состоятся во дворце Бельвю.

"Во второй половине дня президент Украины Владимир Зеленский встретится с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером", - добавил Корнелиус.

После переговоров состоится совместный обед, аовместная пресс-конференция запланирована на 13:30 среды, 28 мая. После этого обе стороны встретятся с представителями немецких компаний.

"Визит будет посвящен поддержке Германией Украины и усилиям по достижению прекращения огня", - сказал он.

Так, по словам пресс-секретаря немецкого правительства Штефана Корнелиуса, канцлер Фридрих Мерц примет Зеленского с воинскими почестями в канцелярии.

Визит Зеленского в Германию

На днях сообщалось. что президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в Берлин в среду, 28 мая. Там он встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцом и федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский провел первые переговоры с Фридрихом Мерцем в должности канцлера Германии 8 мая. Тогда стороны также обсудили поддержку Украины.

Напомним, что последний раз Зеленский посещал Берлин в июне и октябре 2024 года.

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