Зеленський планує візит до Берліна: ЗМІ дізналися дату

Президент України Володимир Зеленський у середу, 28 травня, здійснить візит до Берліна. Там він зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

За інформацією Spiegel, попри те, що Мерц не хоче публічно говорити про нову допомогу Києву за лаштунками обговорюється, як Німеччина може підтримати українську оборонну промисловість у виробництві зброї великої дальності.

За інформацією видання, Мерц хоче обговорити із Зеленським можливі кроки щодо подальших технічних переговорів між Україною та РФ. Також він проінформує щодо нового пакета санкцій ЄС проти росіян, який має на меті посилити тиск на Москву, аби вона розпочала серйозні переговори.

Німеччина засекретить постачання зброї Україні

Нагадаємо, нещодавно німецькі ЗМІ повідомили, що уряд Німеччини вирішив засекретити постачання зброї в Україну. Примітно, що до цього, під час роботи канцелярії колишнього канцлера Олафа Шольца, всі дані про допомогу Україні були відкритими та розміщувалися в інтернеті.

Пізніше канцлер Фрідріх Мерц підтвердив, що Німеччина й надалі продовжить військову підтримку Україні, однак майбутні рішення не будуть предметом публічних обговорень.

Також Німеччина більше не коментуватиме плани щодо постачання Taurus Україні.

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