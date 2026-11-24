Україна не розглядає питання територіальних поступок Росії за рахунок Донбасу. Це може призвести до програшу у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на Конгресі місцевих та регіональних влад.

Зеленський про відступ з Донбасу

Президент зазначив, що, на його думку, "відступати з Донбасу - це програти війну".

"Я маю на увазі відступати не через бойові дії, а самим по собі прийняти рішення і залишити свою землю", - уточнив Зеленський.

За його словами, йдеться не просто про гектар території України.

"Ніякі гарантії безпеки вам ніколи не гарантують, що, якщо ти віддав сам, по своїй волі, частину своєї держави, то потім тебе не примусять віддати ще щось", - зауважив він.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія нібито зацікавлена у завершенні війни в Україні, але Київ для цього має погодитись на компроміси, які Москва пропонувала США до переговорів в Анкориджі. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін.

Він цинічно зазначив, що немає чого Україні триматись за "10% Донбасу".

Крім того, представники США під час мирних переговорів порушили питання можливого вступу України до НАТО в обмін на вихід українських військ із Донбасу, на чому наполягає Росія.

Зокрема, Вашингтон запитав Київ, чи готовий він відмовитися від Донбасу на користь Росії в обмін на членство в Північноатлантичному альянсі.