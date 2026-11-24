Украина не рассматривает вопрос о территориальных уступках России за счет Донбасса. Это может привести к проигрышу в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на Конгрессе местных и региональных властей.

Зеленский об отступлении из Донбасса

Президент отметил, что, по его мнению, "отступать с Донбасса - это проиграть войну".

"Я имею в виду отступать не из-за боевых действий, а самим по себе принять решение и покинуть свою землю", - уточнил Зеленский.

По его словам, речь идет не просто о гектаре территории Украины.

"Никакие гарантии безопасности вам никогда не гарантируют, что если ты отдал сам, по своей воле, часть своего государства, то потом тебя не заставят отдать еще что-то", - отметил он.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия якобы заинтересована в завершении войны в Украине, но для этого Киев должен согласиться на компромиссы, которые Москва предлагала США к переговорам в Анкоридже. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин.

Он цинично отметил, что незачем Украине держаться за "10% Донбасса".

Кроме того, представители США во время мирных переговоров подняли вопрос возможного вступления Украины в НАТО в обмен на выход украинских войск из Донбасса, на чем настаивает Россия.

В частности, Вашингтон спросил Киев, готов ли он отказаться от Донбасса в пользу России в обмен на членство в Североатлантическом альянсе.